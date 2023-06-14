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Der Tagesspiegel: ВСУ потеряли танки Leopard и БМП Bradley из-за хитрой уловки России

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Мир

Российская армия захватила немецкие танки Leopard и боевые машины пехоты (БМП) Bradley при помощи грамотно спланированной операции. Об этом заявил военный эксперт Томас Тейнер.

Der Tagesspiegel: ВСУ потеряли танки Leopard и БМП Bradley из-за хитрой уловки России
Фото: avto.goodfon.ru

По его словам, российские войска установили "хитрую ловушку" и нанесли мощный удар по колонне ВСУ на Запорожском направлении. 

"Хитрость состояла вот в чём: бойцы противотанковых сил спрятались в посадках деревьев и живой изгороди, а артиллерийский огонь на западную технику был наведён при помощи дронов", — указал он в издании Der Tagesspiegel.

Тейнер подчеркнул, что у украинских солдат "были нулевые шансы на успех". Более того, эксперт считает, что те офицеры, которые отдали колонне приказ на движение, должны быть уволены.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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