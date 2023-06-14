Der Tagesspiegel: ВСУ потеряли танки Leopard и БМП Bradley из-за хитрой уловки России

0:50 Your browser does not support the audio element. Мир

Российская армия захватила немецкие танки Leopard и боевые машины пехоты (БМП) Bradley при помощи грамотно спланированной операции. Об этом заявил военный эксперт Томас Тейнер.

Фото: avto.goodfon.ru

По его словам, российские войска установили "хитрую ловушку" и нанесли мощный удар по колонне ВСУ на Запорожском направлении.

"Хитрость состояла вот в чём: бойцы противотанковых сил спрятались в посадках деревьев и живой изгороди, а артиллерийский огонь на западную технику был наведён при помощи дронов", — указал он в издании Der Tagesspiegel.

Тейнер подчеркнул, что у украинских солдат "были нулевые шансы на успех". Более того, эксперт считает, что те офицеры, которые отдали колонне приказ на движение, должны быть уволены.