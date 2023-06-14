Российская армия захватила немецкие танки Leopard и боевые машины пехоты (БМП) Bradley при помощи грамотно спланированной операции. Об этом заявил военный эксперт Томас Тейнер.
По его словам, российские войска установили "хитрую ловушку" и нанесли мощный удар по колонне ВСУ на Запорожском направлении.
"Хитрость состояла вот в чём: бойцы противотанковых сил спрятались в посадках деревьев и живой изгороди, а артиллерийский огонь на западную технику был наведён при помощи дронов", — указал он в издании Der Tagesspiegel.
Тейнер подчеркнул, что у украинских солдат "были нулевые шансы на успех". Более того, эксперт считает, что те офицеры, которые отдали колонне приказ на движение, должны быть уволены.
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