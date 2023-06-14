LSM: украинцы выстроились в очередь на границе Латвии для въезда в Россию

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На российско-латвийской границе выстраиваются очереди из граждан Украины, желающих въехать на территорию РФ, сообщают местные СМИ.

Фото: bykvu.com

По словам украинцев, латвийская сторона не обеспечивает ожидающих перехода границы водой и минимальными санитарными условиями.

"Мы стоим здесь сутки и не знаем, сколько еще простоим. Мы здесь страдаем, поэтому без воды, без нормальных санитарных условий", — цитирует издание LSM стоящего в очереди мужчину.

По словам авторов материала, эти люди — жители новых российских регионов, которые были вынуждены уехать за границу во время боевых действий, и сейчас они возвращаются в родные места.