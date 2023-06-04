Россия оказалась единственным европейским государством, где в апреле наблюдалось снижение цен на продукты, подсчитали эксперты агентства РИА Новости.
Согласно их выводам, цены на полках российских магазинов снизились на 0,22% в годовом выражении.
Подобными показателями не может похвастаться ни одна страна Европы, стоимость продуктов и безалкогольных напитков там продолжает расти.
О самой низкой инфляции отчитались Швейцария (5,4%), Белоруссия (6,1%), Кипр (6,7%) и Албания (9,6%), а сильнее всего продовольствие подорожало в Венгрии (39%).
Ранее китайские экономисты пришли к выводу, что долговой кризис в Соединённых Штатах неминуемо грозит сокрушительными последствиями для Америки.
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