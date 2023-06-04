РИА Новости: Россия стала единственной страной в Европе, где снизились цены на продукты

0:56 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россия оказалась единственным европейским государством, где в апреле наблюдалось снижение цен на продукты, подсчитали эксперты агентства РИА Новости.

Фото: pixels

Согласно их выводам, цены на полках российских магазинов снизились на 0,22% в годовом выражении.

Подобными показателями не может похвастаться ни одна страна Европы, стоимость продуктов и безалкогольных напитков там продолжает расти.

О самой низкой инфляции отчитались Швейцария (5,4%), Белоруссия (6,1%), Кипр (6,7%) и Албания (9,6%), а сильнее всего продовольствие подорожало в Венгрии (39%).

Ранее китайские экономисты пришли к выводу, что долговой кризис в Соединённых Штатах неминуемо грозит сокрушительными последствиями для Америки.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.