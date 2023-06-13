Интервью сенатора Румынии Дианы Шошоакэ, данное российскому изданию EADaily, вызвало широкий общественный резонанс по всему миру.
Сенатор Румынии, которая славится своими смелыми заявлениями, рассказала в беседе с российским СМИ, что США используют Румынию по ситуации в зависимости от целей Белого дома.
Данные слова произвели эффект разорвавшейся бомбы.
"Румыния даже не колония, потому что у колонии есть права", — объяснила Шошоакэ.
После подобных заявлений прозападные оппоненты сенатора призвали осудить Диану Шошоакэ за измену родине.
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