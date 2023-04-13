Министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску обратился к властям Киева с просьбой признать несуществующим "молдавский язык", сообщает EADaily.
Официально понятие "молдавский язык" было упразднено и заменено на "румынский язык".
Ранее Мария Захарова посоветовала переименовать молдавский язык в китайский.
Ауреску переговорил со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой и напомнил ему, что наименование "молдавский язык" не соответствует согласно решению Конституционного суда Республики Молдавия.
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