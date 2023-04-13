Румыния напомнила властям Украины о том, что молдавского языка не существует

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Министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску обратился к властям Киева с просьбой признать несуществующим "молдавский язык", сообщает EADaily.

Официально понятие "молдавский язык" было упразднено и заменено на "румынский язык".

Ранее Мария Захарова посоветовала переименовать молдавский язык в китайский.

Ауреску переговорил со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой и напомнил ему, что наименование "молдавский язык" не соответствует согласно решению Конституционного суда Республики Молдавия.

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