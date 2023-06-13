Экс-разведчик ВС США Риттер объяснил, на чём держится Россия

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Бывший американский разведчик Скотт Риттер рассказал, что его приводит в восторг в России.

Фото: РБК

По словам Риттера, Россия сегодня находится на подъёме благодаря действиям и силе своего лидера Владимира Путина, который в буквальном смысле спас её от разрушения.

Разведчик убеждён, что Путин является одним из самых сильных действующих мировых лидеров, если сравнивать его с остальными.

"Путин спас Россию — вот в чем суть, и никто не может мне в этом возразить", — заявил Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty.

Кроме российского президента, надёжная опора России — её женщины, добавил Риттер.

"Каждый русский мужчина должен молиться за русских женщин перед сном. На женщинах держится общество в России, а также на силе характера российского лидера", — сказал бывший разведчик.

Военный напомнил, что если бы не самоотверженные русские женщины, которые умудрялись совмещать работу, семейную жизнь и воспитание детей, и по-прежнему продолжают это делать, российское общество после распада СССР не было бы таким, какое оно есть сейчас.