"Газпром" сообщил о возобновлении транспортировки газа на "Турецком потоке"

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Профилактические работы по возобновлению поставок газа на "Турецком потоке", которые были запланированы на период с 5 по 12 июня, завершены. Как сообщает "Газпром", транспортировка природного ресурса возобновлена.

Фото: www.vesti.ru

Стоит напомнить, что "Турецкий поток" пролегает через Чёрное море, а его проектная мощность составляет 31,5 млрд куб. м газа в год.

Ранее генеральный директор Турецкой нефтяной компании (TPAO) Мелих Хан Бильгин сообщил, что государство продолжит закупать российский газ, несмотря на то, что начала использовать месторождение "Сакарья" в Чёрном море.