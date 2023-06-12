Опрошенные РИАН политологи назвали учения ВВС НАТО Air Defender сигналом для Москвы

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Учения Air Defender НАТО в Германии — крупнейшие учения ВВС западных и европейских стран со времён окончания Холодной войны, и они призваны подать России неоднозначный сигнал от Североатлантического альянса, заявили военные аналитики.

Фото: Midjouney: Войска НАТО идут войной на Россию

По их мнению, это попытка НАТО показать инструменты по "сдерживанию" российской стороны.

"Это, наверное, самые крупные учения именно ВВС с развёртыванием различных аэродромов страны и закрытием части воздушного пространства, — пояснил РИА Новости старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Александр Камкин. — Это сигнал России, особенно ярко это проявляется в контексте ситуации на Украине".

По словам аналитика, учения можно расценить фактически как антироссийский демарш. Кроме прочего, Air Defender направлен не только на внешнеполитический курс, но и внутренний. Мероприятие должно погрузить европейцев "в новую реальность".