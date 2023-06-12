Учения Air Defender НАТО в Германии — крупнейшие учения ВВС западных и европейских стран со времён окончания Холодной войны, и они призваны подать России неоднозначный сигнал от Североатлантического альянса, заявили военные аналитики.
По их мнению, это попытка НАТО показать инструменты по "сдерживанию" российской стороны.
"Это, наверное, самые крупные учения именно ВВС с развёртыванием различных аэродромов страны и закрытием части воздушного пространства, — пояснил РИА Новости старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Александр Камкин. — Это сигнал России, особенно ярко это проявляется в контексте ситуации на Украине".
По словам аналитика, учения можно расценить фактически как антироссийский демарш. Кроме прочего, Air Defender направлен не только на внешнеполитический курс, но и внутренний. Мероприятие должно погрузить европейцев "в новую реальность".
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