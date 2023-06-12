Экс-премьер Словакии: склады оружия в Европе опустошены — потребуются годы

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Европейские склады с оружием опустошены из-за украинского конфликта, заявил экс-премьер Словакии и лидер партии "Голос — социальная демократия" Петер Пеллегрини.

Фото: Министерство обороны Украины

По мнению политика, чтобы восполнить дефицит в оборонной промышленности, потребуются годы.

"Опустошены склады с вооружениями по всей Европе, все армии будут восполнять запасы. Это работа на 5-10 лет", — заявил экс-премьер порталу Pravda.

Как подчеркнул политик, в то же время украинский конфликт может стать выгодным триггером для запуска производства нового вооружения в странах Евросоюза.