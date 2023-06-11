WSJ: Запад не в состоянии осуществлять полноценную поддержку Украины

0:55 Your browser does not support the audio element. Мир

Текущая ситуация на Украине показывает, что западные страны не в состоянии оказывать Киеву полноценную военную помощь, хотя они и пытаются доказывать обратное. Об этом сообщил британский военный аналитик Франц-Стефан Гади.

Фото: topwar.ru

"Кроме США, ни одна армия стран Запада не продемонстрировала, что может поддерживать общевойсковые операции в тех масштабах, которые проводит Украина", — написал Гади в материале для The Wall Street Journal.

Аналитик напомнил, что с того времени, как Россия начала спецоперацию на Украине, Запад клялся максимально поддерживать Киев в военном и финансовом плане.

Однако некоторое время назад его риторика изменилась, и западные партнёры Украины начали говорить, что их поддержка будет зависеть от успехов контрнаступления Киева, заключил эксперт.