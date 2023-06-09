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Полковник ВС Франции озвучила, до чего США довели Украину

0:57
Мир

Запад сделал всё, чтобы отрезать Украину и Европу от России, однако, инструменты давления на Москву дали неожиданный эффект, заявила доктор политических наук, полковник оперативного резерва Вооружённых сил Франции Каролина Галактерос.

Полковник ВС Франции озвучила, до чего США довели Украину
Фото: https:// discover-ukraine.info

По её словам, санкционное давление на Россию не увенчалось успехом, тогда как запад ожидал иного эффекта.

"Санкции неэффективны и контрпродуктивны. Это серьёзная геополитическая ошибка. Честно говоря, это давняя мечта Соединённых Штатов и Великобритании, отрезать Европу от России", — пояснила полковник в эфире "Соловьёв LIVE".

Кроме прочего, развязав конфликт, США превратили Украину в абсолютно неинтегрируемую и "нежизнеспособную" в Евросоюзе страну. Незалежная стала квазигосударством и банкротом, но коллективный Запад не хочет этого признавать, резюмировала Галактерос.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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