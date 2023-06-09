Полковник ВС Франции озвучила, до чего США довели Украину

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Запад сделал всё, чтобы отрезать Украину и Европу от России, однако, инструменты давления на Москву дали неожиданный эффект, заявила доктор политических наук, полковник оперативного резерва Вооружённых сил Франции Каролина Галактерос.

Фото: https:// discover-ukraine.info

По её словам, санкционное давление на Россию не увенчалось успехом, тогда как запад ожидал иного эффекта.

"Санкции неэффективны и контрпродуктивны. Это серьёзная геополитическая ошибка. Честно говоря, это давняя мечта Соединённых Штатов и Великобритании, отрезать Европу от России", — пояснила полковник в эфире "Соловьёв LIVE".

Кроме прочего, развязав конфликт, США превратили Украину в абсолютно неинтегрируемую и "нежизнеспособную" в Евросоюзе страну. Незалежная стала квазигосударством и банкротом, но коллективный Запад не хочет этого признавать, резюмировала Галактерос.