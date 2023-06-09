Politico: Вашингтон озвучил, от чего зависит дальнейшая помощь Украине — с тревогой наблюдают

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Политики Белого дома и Конгресса США сомневаются, выделять ли новый транш финансовой помощи Киеву, заявили американские аналитики. По их словам, дальнейшее "спонсирование" Незалежной зависит от ситуации на фронте.

Фото: Oliver Contreras/Consolidated News Photos

Так, в частности, США хотят увидеть результаты контрнаступления ВСУ.

"Белый дом с тревогой наблюдает за контрнаступлением Украины, понимая, что на кону (исход. — Прим. ред.) конфликта и репутация Байдена", — передаёт Politico.

Если ВСУ провалят контрнаступление, то, вероятно, американские политики, которые контролируют военную поддержку Украины, могут резко сократить суммы и поставки военной техники, резюмировали аналитики.