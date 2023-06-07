Вооружённое противостояние на Украине отличается во многом искусственным характером. Конфликт активно подпитывают оборонный сектор Соединённых Штатов и воинственный настрой, царящий в Белом доме.
РИА "Новости" пишет об этом со ссылкой на соответствующее заявление кандидата на должность президента США Роберта Кеннеди-младшего - племянника 35-го главы государства Джона Кеннеди.
Офис политика проинформировал о том, что если Кеннеди-младший одержит победу на выборах, он сконцентрируется, прежде всего, на мирных инициативах. Кандидат сообщил, что планирует начать с Москвой конструктивный диалог на тему заключения новых соглашений, предусматривающих контроль над вооружениями с целью "планомерно разоружить все государства мира".
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