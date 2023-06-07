Немцы осудили слова Бербок о вине России в подрыве Каховской ГЭС: "Ещё больше лжи"

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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что в подрыве Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) виновата Россия, поскольку именно она начала конфликта против Украины. Однако пользователи немецких социальных сетей не оценили очередное высказывание дипломата и призвали предоставить доказательства, прежде чем обвинять Москву.

Фото: tehnowar.ru

"Ложь, ложь, ложь и ещё больше лжи. Вы вообще можете сделать что-нибудь ещё, госпожа военный министр?" — поинтересовался Jorgsen.

Комментаторы заявили, что Берлину следует работать над планом мирного урегулирования конфликта, а не говорить подобные вещи и ещё больше разжигать противостояние.

"Вас просто нельзя воспринимать всерьёз", — указал один из пользователей.