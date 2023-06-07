Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что в подрыве Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) виновата Россия, поскольку именно она начала конфликта против Украины. Однако пользователи немецких социальных сетей не оценили очередное высказывание дипломата и призвали предоставить доказательства, прежде чем обвинять Москву.
"Ложь, ложь, ложь и ещё больше лжи. Вы вообще можете сделать что-нибудь ещё, госпожа военный министр?" — поинтересовался Jorgsen.
Комментаторы заявили, что Берлину следует работать над планом мирного урегулирования конфликта, а не говорить подобные вещи и ещё больше разжигать противостояние.
"Вас просто нельзя воспринимать всерьёз", — указал один из пользователей.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Владимир Зеленский собрал экстренное совещание, на котором присутствовал Залужный.