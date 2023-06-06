Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Пользователи Twitter* осудили главу Евросовета Мишеля за обвинение РФ в атаке на Каховскую ГЭС
В Тюменской области зарегистрировали восемь случаев заражения венерическими инфекциями среди детей
Эксперты перечислили топ-5 правил для пассажиров при попадании молнии в самолёт
Врио главы Херсонской области Сальдо: разрушение Каховской ГЭС не помешает ВС России
В Перми неизвестный сообщил о планах устроить расстрел в ТЦ: "Готовлюсь убивать"
Аналитик: разрушение Каховской ГЭС — часть плана атаки на Запорожскую атомную станцию
Жителей села в Приморском крае напугали следы неизвестного животного в тайге
В Днепропетровске и Кривом Роге паника из-за проблем с водой после разрушения Каховской ГЭС
Врач-рентгенолог Дубровская рассказала об отличиях КТ и МРТ

Bild* сообщило, что Каховскую ГЭС взорвала Россия, но позже исправило новость

1:06
Мир

Журналисты немецкого издания Bild* описали прорыв дамбы Каховской ГЭС и заявили, что объект взорвала Россия. Однако вскоре новость была исправлена на более нейтральную формулировку.

Bild* сообщило, что Каховскую ГЭС взорвала Россия, но позже исправило новость
Фото: wikimedia.com

В социальных сетях издания до сих пор отображается старое название материала: "Россия взорвала огромную плотину". На самом сайте заголовок звучит так: "Взорвана огромная плотина на Украине".

В тексте новости указаны позиции обеих сторон: киевский режим обвиняет в подрыве дамбы Москву, Россия считает, что плотина разрушена в результате ударов ВСУ.  

Ранее военные корреспонденты сообщили, что гидроэлектростанция в Херсонской области полностью ушла под воду.

*на территории России ограничен доступ к порталу издания по требованию Генеральной прокуратуры РФ от 26 марта 2022 года. Основанием для внесения в реестр запрещенных сайтов стала статья 15.3 Федерального закона № 149.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Туристка из РФ рассказала правду об отношении к русским в Турции

Россиянка поделилась впечатлениями о прошедшем отдыхе в Турции и сообщила о хамском отношении к её соотечественникам на курорте.

Туристка из РФ пожаловалась на хамское отношение к россиянам на курорте в Турции
Ходаковский: у ВСУ получилось зацепиться за Новодонецкое
Ходаковский о ситуации на СВО: В целом сегодня баланс в пользу противника
Признаки предчувствия смерти перечислили эксперты
В Европе назревает новый конфликт: Польша готовится к войне
Гитлеровский фашизм лёг в Польше на благодатную почву Сергей Лебедев Вермишелевый хаб Европы — такое будущее ждёт Украину Андрей Николаев ВКС РФ за три недели мая сорвали планы ВСУ по контрнаступлению Любовь Степушова
Автомобилистам грозят новые штрафы с 1 сентября 2023 года
Боевики ВСУ перешли в наступление под Угледаром
О том, как улучшить качество секса, рассказала эксперт Вестминстерского университета
О том, как улучшить качество секса, рассказала эксперт Вестминстерского университета
Последние материалы
В Тюменской области зарегистрировали восемь случаев заражения венерическими инфекциями среди детей
Bild* сообщило, что Каховскую ГЭС взорвала Россия, но позже исправило новость
Разрушение плотины Каховской ГЭС: версии, причины, последствия
Эксперты перечислили топ-5 правил для пассажиров при попадании молнии в самолёт
Врио главы Херсонской области Сальдо: разрушение Каховской ГЭС не помешает ВС России
В Перми неизвестный сообщил о планах устроить расстрел в ТЦ: "Готовлюсь убивать"
Аналитик: разрушение Каховской ГЭС — часть плана атаки на Запорожскую атомную станцию
В Днепропетровске и Кривом Роге паника из-за проблем с водой после разрушения Каховской ГЭС
Жителей села в Приморском крае напугали следы неизвестного животного в тайге
Врач-рентгенолог Дубровская рассказала об отличиях КТ и МРТ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников