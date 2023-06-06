Журналисты немецкого издания Bild* описали прорыв дамбы Каховской ГЭС и заявили, что объект взорвала Россия. Однако вскоре новость была исправлена на более нейтральную формулировку.
В социальных сетях издания до сих пор отображается старое название материала: "Россия взорвала огромную плотину". На самом сайте заголовок звучит так: "Взорвана огромная плотина на Украине".
В тексте новости указаны позиции обеих сторон: киевский режим обвиняет в подрыве дамбы Москву, Россия считает, что плотина разрушена в результате ударов ВСУ.
Ранее военные корреспонденты сообщили, что гидроэлектростанция в Херсонской области полностью ушла под воду.
*на территории России ограничен доступ к порталу издания по требованию Генеральной прокуратуры РФ от 26 марта 2022 года. Основанием для внесения в реестр запрещенных сайтов стала статья 15.3 Федерального закона № 149.
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