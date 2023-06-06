Каховская гидроэлектростанция (ГЭС) в Херсонской области полностью разрушена в результате обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ).
Как сообщает "Русская весна", ссылаясь на очевидцев, Днепр вышел из берегов.
"Каховская ГЭС полностью разрушена и ушла под воду", — отмечают военкоры.
Ранее мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев заявлял о разрушении верхней части Каховской ГЭС из-за обстрелов. В некоторые населённые пункты Херсонской области направлены специалисты МЧС.
По словам главы Крыма Сергея Аксёнова, угрозы подтопления на полуострове нет, однако есть риск обмеления Северо-Крымского канала.
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