RusVesna: Каховская ГЭС полностью разрушена и ушла под воду

0:44 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Каховская гидроэлектростанция (ГЭС) в Херсонской области полностью разрушена в результате обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Фото: https://t.me/OstashkoNews/75693

Как сообщает "Русская весна", ссылаясь на очевидцев, Днепр вышел из берегов.

"Каховская ГЭС полностью разрушена и ушла под воду", — отмечают военкоры.

Ранее мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев заявлял о разрушении верхней части Каховской ГЭС из-за обстрелов. В некоторые населённые пункты Херсонской области направлены специалисты МЧС.

По словам главы Крыма Сергея Аксёнова, угрозы подтопления на полуострове нет, однако есть риск обмеления Северо-Крымского канала.