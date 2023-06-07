Экс-ведущий Fox News Такер Карлсон о подрыве Каховской ГЭС: "На самом деле это сделали украинцы"

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В первом выпуске собственного шоу в социальной сети экс-ведущий Fox News Такер Карлсон высказался о подрыве Каховской ГЭС.

Фото: https://img.theepochtimes.com/

Он назвал это актом терроризма, как и подрывы трубопроводов "Северные потоки".

"Подрыв дамбы может быть плохим, но он наносит России больше вреда. Именно по этой причине правительство Украины рассматривало возможность её уничтожения", — сказал журналист.

В конце прошлого года американские СМИ цитировали генерала ВСУ, который говорил, что они обстреливали из РСЗО HIMARS затворы каховской дамбы в качестве пробного удара. И когда начинают поступать факты, всё произошедшее с ГЭС уже не кажется загадкой, отметил Карлсон.

По его словам, справедливо настроенный человек сделал бы вывод, что Киев, вероятно, её взорвал. Так же, как он взорвал прошлой осенью газопроводы.

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