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В Виннице 22-летний украинец женился на двоюродной бабушке, чтобы избежать мобилизации

0:42
Мир

В Виннице 22-летний гражданин Украины женился на 79-летней двоюродной бабушке, чтобы избежать мобилизации.

В Виннице 22-летний украинец женился на двоюродной бабушке, чтобы избежать мобилизации
Фото: Сервис стоковых фотографий freepik.com

Как сообщает украинский телеканал "1+1", женщина является инвалидом первой группы. Отмечается, что парень стал её опекуном.

Теперь ему можно не служить в рядах Вооружённых сил Украины (ВСУ), подчёркивается в сюжете.

Ранее портал Interia опубликовал материал о том, что украинцы подделывают свидетельства о смерти своих жён для легального пересечения границы в качестве родителей-одиночек. Многие мужчины на Украине не хотят участвовать в боевых действиях, сказано в публикации.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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