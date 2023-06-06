В Виннице 22-летний украинец женился на двоюродной бабушке, чтобы избежать мобилизации

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В Виннице 22-летний гражданин Украины женился на 79-летней двоюродной бабушке, чтобы избежать мобилизации.

Фото: Сервис стоковых фотографий freepik.com

Как сообщает украинский телеканал "1+1", женщина является инвалидом первой группы. Отмечается, что парень стал её опекуном.

Теперь ему можно не служить в рядах Вооружённых сил Украины (ВСУ), подчёркивается в сюжете.

Ранее портал Interia опубликовал материал о том, что украинцы подделывают свидетельства о смерти своих жён для легального пересечения границы в качестве родителей-одиночек. Многие мужчины на Украине не хотят участвовать в боевых действиях, сказано в публикации.