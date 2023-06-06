Interia: мужчины на Украине подделывают свидетельства о смерти жён ради побега из страны

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На Украине мужчины придумали необычный способ избежать мобилизации. Они подделывают документы о смерти своих жён, а затем уезжают в другие страны, сообщает Interia.

Фото: argumenti.ru

По информации издания, многие украинцы не собираются принимать участие в боестолкновениях, однако боятся, что их могут забрать в армию. Отмечается, что некоторые граждане Украины подделывают документы ради легального пересечения границы.

"Для этого они "убивают" своих жён", — подчёркивается в публикации.

Благодаря документам, где содержатся данные о смерти, украинцы покидают страну как родители-одиночки, уточнили авторы.

Ранее политолог Олег Соскин заявил, что на Украине уже идёт гражданская война, вызванная массовой мобилизацией, от которой очень сложно скрыться.