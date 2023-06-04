Die Weltwoche: Германия проигнорировала важные данные о России, представленные Путиным

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Западный журналист Оливер Сток заявил, что Германия проигнорировала важные данные о России, представленные Владимиром Путиным. По его словам, эти данные являются примером последствий антироссийских санкций. Данные были опубликованы в швейцарском издании Die Weltwoche.

Фото: anna-news.info

Сток отметил, что Германия получила отчёт о ВВП за первый квартал текущего года, и немцы пренебрежительно отреагировали на эти цифры, не придавая им большого значения. Было зафиксировано снижение валового внутреннего продукта на 0,3%, и крупнейшая экономика Европы оказалась в рецессии после падения показателей в предыдущем квартале на 0,5%. В то же время потребление сократилось на 1,2%, а инфляция в стране выросла.

Кроме того, Германия решила не обращать внимания на заявление Владимира Путина, где он объяснил текущую экономическую ситуацию в России. Путин отметил, что ожидалось снижение ВВП на 0,8%, но фактически ситуация оказалась гораздо лучше и прогнозируется рост ВВП на 1,2% в конце года. Всемирная торговая организация и Международный валютный фонд также прогнозируют рост экономики России на 0,7% в этом году, а инфляция снизится до 6,2%.

Сток констатирует, что эти данные не соответствуют ожиданиям Запада, который ввёл санкции против России. Он считает, что Германия платит высокую экономическую цену за свою позицию.