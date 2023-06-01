Welt: канцлер ФРГ Шольц обязуется предоставить Украине гарантии безопасности

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На саммите Европейского политического сообщества канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия готова предоставить Украине гарантии безопасности.

Фото: russiasnews. com/zelensky-thanked-germany-for-the-biggest-aid-package/

Шольц подчеркнул, что после конфликта необходимо принять меры для обеспечения мирного порядка. Германия, по его словам, готова внести свой вклад в этот процесс. Однако Шольц не уточнил конкретные детали этих гарантий, отметив, что это ещё предстоит уточнить.

Президент Украины Владимир Зеленский, присутствовавший на саммите, назвал гарантии безопасности для Украины и соседних стран "очень важным" пунктом.

"Гарантии безопасности" — это обязательства или обещания, предоставляемые одной стороной другой стороне с целью обеспечить её безопасность и защиту от потенциальных угроз или агрессии. Гарантии безопасности могут включать политические, дипломатические или военные меры, направленные на поддержку и защиту соответствующей стороны от возможных военных конфликтов, террористических актов или других угроз безопасности. Такие гарантии часто служат средством укрепления доверия и поддержки международных отношений.