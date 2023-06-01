На саммите Европейского политического сообщества канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия готова предоставить Украине гарантии безопасности.
Шольц подчеркнул, что после конфликта необходимо принять меры для обеспечения мирного порядка. Германия, по его словам, готова внести свой вклад в этот процесс. Однако Шольц не уточнил конкретные детали этих гарантий, отметив, что это ещё предстоит уточнить.
Президент Украины Владимир Зеленский, присутствовавший на саммите, назвал гарантии безопасности для Украины и соседних стран "очень важным" пунктом.
"Гарантии безопасности" — это обязательства или обещания, предоставляемые одной стороной другой стороне с целью обеспечить её безопасность и защиту от потенциальных угроз или агрессии. Гарантии безопасности могут включать политические, дипломатические или военные меры, направленные на поддержку и защиту соответствующей стороны от возможных военных конфликтов, террористических актов или других угроз безопасности. Такие гарантии часто служат средством укрепления доверия и поддержки международных отношений.
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Президент России Владимир Путин установил правила, которые дают ему наилучшие шансы на победу в ходе украинского конфликта. Об этом пишет The Washington Times.