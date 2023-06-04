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Wyborcza: украинцы в Польше пожаловались на условия содержания и остались без жилья

0:59
Мир

Власти польского города Познань приняли решение закрыть общежитие для украинских беженцев после рассмотрения их жалоб на условия проживания.

Wyborcza: украинцы в Польше пожаловались на условия содержания и остались без жилья
Фото: https://www.n-tv.de/politik/Demonstranten-gehen-auf-Greifswalds-Buergermeister-los-article23948908.html

Хозяин здания решил приютить 450 мигрантов с Украины, за что получал компенсацию из городского бюджета. Через некоторое время украинцы пожаловались в муниципалитет на состояние постройки, санитарно-гигиенические условия и предоставляемое питание.

"В конце мая выяснилось, что польская администрация не будет продлевать договор с владельцем общежития. Украинские беженцы могут жить там по действующим правилам только до конца июля этого года", — пишет местное издание Wyborcza.

После этого мигранты получили уведомление, что с августа им придётся платить более 1600 злотых за месяц, если они захотят остаться в общежитии. В противном случае украинцам придётся искать новое место для размещения.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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