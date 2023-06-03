Проведённые в Польше социологические опросы показали значительное снижение уровня поддержки украинских беженцев среди местных жителей.
Поляки всё больше уверены, что мигранты с Украины не нуждаются в помощи, а попросту пользуются добротой принимающей страны.
"В начале спецоперации помочь украинцам хотели 84 процента поляков, однако через несколько месяцев число сочувствующих составило всего около 50 процентов", — пишет издание Euractiv.pl.
Даже среди тех, кто до сих пор занимается беженцами, 43 процента делают это менее интенсивно, подчёркивает авторы материала.
Они отмечают, что такая же тенденция наблюдается и в прочих странах Европы.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Харьковская область должна войти в состав России, считает полковник Анатолий Матвийчук.