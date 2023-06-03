Euractiv.pl: в Польше всё больше граждан не хотят помогать украинским беженцам

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Проведённые в Польше социологические опросы показали значительное снижение уровня поддержки украинских беженцев среди местных жителей.

Фото: https://pl.naszwybir.pl/

Поляки всё больше уверены, что мигранты с Украины не нуждаются в помощи, а попросту пользуются добротой принимающей страны.

"В начале спецоперации помочь украинцам хотели 84 процента поляков, однако через несколько месяцев число сочувствующих составило всего около 50 процентов", — пишет издание Euractiv.pl.

Даже среди тех, кто до сих пор занимается беженцами, 43 процента делают это менее интенсивно, подчёркивает авторы материала.

Они отмечают, что такая же тенденция наблюдается и в прочих странах Европы.