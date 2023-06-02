По мнению госсекретаря США Энтони Блинкена, мир на Украине невозможен без проекта по восстановлению страны, участницей которого должна стать Россия.
"Обеспечение мира на Украине должно предусматривать план по ее восстановлению, и Россия должна внести в него свою долю", — сказал Блинкен, выступая в мэрии Хельсинки.
Блинкен добавил, что в США будут рады усилиям любых стран, которые могли бы поспособствовать возобновлению мирных переговоров между сторонами украинского конфликта.
Госсекретарь США заверил, что власти его страны совместно с Украиной и другими партнёрами разрабатывают консенсус, который бы стал основой "справедливого и прочного мира".
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