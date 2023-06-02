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Блинкен рассказал, каким должен быть мир на Украине

0:44
Мир

По мнению госсекретаря США Энтони Блинкена, мир на Украине невозможен без проекта по восстановлению страны, участницей которого должна стать Россия.

Блинкен рассказал, каким должен быть мир на Украине
Фото: By U.S. Department of State from United States - Secretary Blinken Holds a Virtual Town Hall Meeting with Department Employees, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=105305794

"Обеспечение мира на Украине должно предусматривать план по ее восстановлению, и Россия должна внести в него свою долю", — сказал Блинкен, выступая в мэрии Хельсинки.

Блинкен добавил, что в США будут рады усилиям любых стран, которые могли бы поспособствовать возобновлению мирных переговоров между сторонами украинского конфликта.

Госсекретарь США заверил, что власти его страны совместно с Украиной и другими партнёрами разрабатывают консенсус, который бы стал основой "справедливого и прочного мира".

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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