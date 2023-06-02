Украинский вооружённый конфликт в значительной степени усилил возможности Соединённых Штатов давать ответы на потенциальные угрозы, которые исходят в последнее время со стороны КНР.
Корреспонденты РИА Новости пишут об этом со ссылкой на соответствующее заявление американского Госсекретаря Энтони Блинкена.
Политик выразил своё мнение в ходе сегодняшнего выступления в мэрии Хельсинки, куда он прибыл ранее с официальным визитом. По словам госсекретаря США, украинский кризис всё же не отвлёк Вашингтон от ситуации, сложившейся на данный момент на территории Индо-Тихоокеанского региона.
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