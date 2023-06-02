Блинкен: украинский конфликт усилил возможности США отвечать на потенциальные угрозы со стороны Китая

0:40 Your browser does not support the audio element. Мир

Украинский вооружённый конфликт в значительной степени усилил возможности Соединённых Штатов давать ответы на потенциальные угрозы, которые исходят в последнее время со стороны КНР.

Фото: thestar.com

Корреспонденты РИА Новости пишут об этом со ссылкой на соответствующее заявление американского Госсекретаря Энтони Блинкена.

Политик выразил своё мнение в ходе сегодняшнего выступления в мэрии Хельсинки, куда он прибыл ранее с официальным визитом. По словам госсекретаря США, украинский кризис всё же не отвлёк Вашингтон от ситуации, сложившейся на данный момент на территории Индо-Тихоокеанского региона.