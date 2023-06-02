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Cпецпредставитель КНР Ли Хуэй опроверг публикацию WSJ о его якобы заявлениях по украинскому конфликту

1:03
Мир

Спецпредставитель Китая по делам Евразийского региона Ли Хуэй назвал не соответствующими действительности приписываемые ему изданием Wall Street Journal высказывания на тему урегулирования украинского кризиса.

Cпецпредставитель КНР Ли Хуэй опроверг публикацию WSJ о его якобы заявлениях по украинскому конфликту
Фото: Marc Vorwerk/SULUPRESS.DE

С соответствующим заявлением Ли Хуэй выступил в ходе сегодняшней пресс-конференции по результатам его европейского турне, которое было ориентировано на разрешение острого кризиса на Украине, пишет РИА Новости.

"Я и сам не знаю, кто этот европейский чиновник, о котором писала Wall Street Journal, — констатировал спецпредставитель КНР. — Но эти сообщения совершенно не соответствуют действительности".

Напомним, ранее корреспонденты WSJ со ссылкой на собственный осведомлённый источник из числа западных политиков сообщали о том, что Ли Хуэй якобы выступил с призывом о незамедлительном прекращении огня на территории Украины, а также о сохранении за Россией присоединившихся к ней регионов.

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Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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