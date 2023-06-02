Cпецпредставитель КНР Ли Хуэй опроверг публикацию WSJ о его якобы заявлениях по украинскому конфликту

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Спецпредставитель Китая по делам Евразийского региона Ли Хуэй назвал не соответствующими действительности приписываемые ему изданием Wall Street Journal высказывания на тему урегулирования украинского кризиса.

Фото: Marc Vorwerk/SULUPRESS.DE

С соответствующим заявлением Ли Хуэй выступил в ходе сегодняшней пресс-конференции по результатам его европейского турне, которое было ориентировано на разрешение острого кризиса на Украине, пишет РИА Новости.

"Я и сам не знаю, кто этот европейский чиновник, о котором писала Wall Street Journal, — констатировал спецпредставитель КНР. — Но эти сообщения совершенно не соответствуют действительности".

Напомним, ранее корреспонденты WSJ со ссылкой на собственный осведомлённый источник из числа западных политиков сообщали о том, что Ли Хуэй якобы выступил с призывом о незамедлительном прекращении огня на территории Украины, а также о сохранении за Россией присоединившихся к ней регионов.