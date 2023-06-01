Песков проинформировал о докладах Путину по обстрелам Шебекино Белгородской области

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Обстрелы Шебекино никак не повлияют на дальнейший ход спецоперации ВС РФ, следует из заявления официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Фото: parmanews.ru

Пресс-секретарь Владимира Путина проинформировал о самоотверженной работе властей Белгородской области. Песков заверил в том, что глава государства находится с ними в постоянных контактах.

По словам Пескова, российский лидер также регулярно и оперативно получает сведения по обстановке в субъекте от военнослужащих, пограничников и спасателей. Ключевым вопросом в Кремле считают оказание помощи местным жителям, в том числе и в переселении нуждающихся.