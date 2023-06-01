Лидеры Евросоюза активно разрабатывают в настоящее время четырёхлетний план финансовой поддержки киевского режима на общую сумму в несколько десятков миллиардов евро.
Financial Times пишет, что официальный Брюссель принял решение об изменении подхода после резкой критики со стороны своих союзников, заявивших о "бессистемной" финансовой помощи Украине.
Дипломаты из состава ЕС сообщили, что речь идёт о плане, рассчитанном на период до 2027 года включительно. Такой документ даст возможность обеспечить Киеву "большую определенность" в финансовых средствах, полагают авторы инициативы.
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Президент России Владимир Путин установил правила, которые дают ему наилучшие шансы на победу в ходе украинского конфликта. Об этом пишет The Washington Times.