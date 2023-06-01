FT: Евросоюз готовит четырёхлетний план финансовой поддержки Украины

0:43 Your browser does not support the audio element. Мир

Лидеры Евросоюза активно разрабатывают в настоящее время четырёхлетний план финансовой поддержки киевского режима на общую сумму в несколько десятков миллиардов евро.

Фото: so-l.ru

Financial Times пишет, что официальный Брюссель принял решение об изменении подхода после резкой критики со стороны своих союзников, заявивших о "бессистемной" финансовой помощи Украине.

Дипломаты из состава ЕС сообщили, что речь идёт о плане, рассчитанном на период до 2027 года включительно. Такой документ даст возможность обеспечить Киеву "большую определенность" в финансовых средствах, полагают авторы инициативы.