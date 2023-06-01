Бойцы армии РФ концентрируются на Южном направлении

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Телеграм-канал "ОперацияZ.Военкоры Русской весны" сообщает о том, что силы российской армии в настоящее время активно концентрируются на Южном направлении.

Фото: topwar.ru

Бойцы ВС РФ нанесли серию наземных ударов по северо-западной территории от Сватово и южнее населённого пункта Кременная.

Ограниченные наземные атаки проведены также под Артёмовском и на направлении Авдеевка-Донецк.