Телеграм-канал "ОперацияZ.Военкоры Русской весны" сообщает о том, что силы российской армии в настоящее время активно концентрируются на Южном направлении.
Бойцы ВС РФ нанесли серию наземных ударов по северо-западной территории от Сватово и южнее населённого пункта Кременная.
Ограниченные наземные атаки проведены также под Артёмовском и на направлении Авдеевка-Донецк.
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Президент России Владимир Путин установил правила, которые дают ему наилучшие шансы на победу в ходе украинского конфликта. Об этом пишет The Washington Times.