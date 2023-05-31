Косовские сербы настроены на вооружённый конфликт

На улицах Белграда идут протесты, которые продолжаются более двух недель. Демонстранты призывают президента Сербии Александра Вучича уйти в отставку. Он решил в ответ собрать митинг сторонников, однако из-за дождей мероприятие оказалось не таким масштабным, как предполагалось.
Также в Косово произошло очередное обострение. Кандидаты от албанских партий одержали победу на выборах, поскольку косовские сербы проигнорировали. Горячая фаза противостояния продолжается до сих пор, отмечается в материале argumenti.ru.
"Косовские сербы настроены на военный конфликт. Они не готовы допускать до государственных дел албанцев. Сербская армия уже готова войти в Косово. Но приказа, которого ждут "из-за океана", ещё не поступало", — указали аналитики.
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