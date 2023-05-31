Украинский конфликт усилил разлад между Европой и Россией, заявил американский мыслитель, историк Ноам Хомский. По его словам, Вашингтон намеренно толкал российскую сторону на спецоперацию, и она стала для США "подарком".
Раздув украинский конфликт, Вашингтон "положил в карман" Евросоюз, считает Хомский.
"(Конфликт. — Прим. ред.) вручил США самый желанный подарок, загнав Европу в карман Вашингтона и усилив её потребность в однополярном, "основанном на правилах" миропорядке", — заявил мыслитель РИА Новости.
Европейское сообщество "отмежевалось" от России, и Вашингтон смог взять под контроль ЕС, резюмировал эксперт.
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