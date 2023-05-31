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Американский историк Хомский: украинско-российский конфликт подарил США "самый желанный подарок"

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Мир

Украинский конфликт усилил разлад между Европой и Россией, заявил американский мыслитель, историк Ноам Хомский. По его словам, Вашингтон намеренно толкал российскую сторону на спецоперацию, и она стала для США "подарком".

Американский историк Хомский: украинско-российский конфликт подарил США "самый желанный подарок"
Фото: Fotodom.ru/DP

Раздув украинский конфликт, Вашингтон "положил в карман" Евросоюз, считает Хомский.

"(Конфликт. — Прим. ред.) вручил США самый желанный подарок, загнав Европу в карман Вашингтона и усилив её потребность в однополярном, "основанном на правилах" миропорядке", — заявил мыслитель РИА Новости.

Европейское сообщество "отмежевалось" от России, и Вашингтон смог взять под контроль ЕС, резюмировал эксперт.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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