Историк из США Хомский предрёк ЕС упадок из-за отказа от сотрудничества с Россией

0:52 Your browser does not support the audio element. Экономика

Если Европа останется на орбите однополярного мира, который пытается удержать Вашингтон, и откажется от сотрудничества с Россией, её ждёт упадок, заявил американский мыслитель, историк Ноам Хомский.

Фото: tehnowar.ru

Как подчеркнул Хомский, Россия — "естественный" партнёр ЕС на востоке, но европейские политики стремятся отказаться от него.

"Европе предстоит принять важное решение. Оставаться ли ей внутри системы, где доминируют США, и, вероятно, столкнуться с упадком и, как предсказывают некоторые, деиндустриализацией", — рассказал собеседник РИА Новости.

Как подчеркнул Хомский, Россия богата ресурсами, без которых Европе придётся несладко. Кроме прочего, именно российская сторона может обеспечить странам Евросоюза выход на глобальный китайский рынок.

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