Если Европа останется на орбите однополярного мира, который пытается удержать Вашингтон, и откажется от сотрудничества с Россией, её ждёт упадок, заявил американский мыслитель, историк Ноам Хомский.
Как подчеркнул Хомский, Россия — "естественный" партнёр ЕС на востоке, но европейские политики стремятся отказаться от него.
"Европе предстоит принять важное решение. Оставаться ли ей внутри системы, где доминируют США, и, вероятно, столкнуться с упадком и, как предсказывают некоторые, деиндустриализацией", — рассказал собеседник РИА Новости.
Как подчеркнул Хомский, Россия богата ресурсами, без которых Европе придётся несладко. Кроме прочего, именно российская сторона может обеспечить странам Евросоюза выход на глобальный китайский рынок.
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