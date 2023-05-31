В Польше могут вспыхнуть массовые протесты, которые рискуют перерасти в гражданскую войну из-за закона о "российском влиянии", заявили польские аналитики.
Так, по их мнению, правительство Польши может использовать комиссию, которая призвана якобы искоренить "агентов Кремля", для слежки за политическими оппонентами действующей власти.
"Президент Анджей Дуда сегодня серьёзно ослабил нашу страну как внутри, так и за её пределами. Он решил развязать гражданскую войну в Польше", — пишут авторы Politico из Польши.
По мнению аналитиков, кроме прочего, вызывает подозрение и то, что комиссию создали наспех. Как указали авторы, осенью в стране пройдут "решающие" парламентские выборы.
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