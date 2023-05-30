Myśl Polska: Украина превращается в кладбище из-за снарядов с обеднённым ураном

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В середине мая российские ракеты поразили военный объект ВСУ в Хмельницком, где хранились снаряды с обедённым ураном, которые Киеву предоставила Британия. Пожар на складе тушили специальные роботы, но от радиоактивного облака избавиться не удалось. Сейчас в регионе до сих пор работают дозиметрические патрули. Об этом сообщает аналитик Яцек Менджицкий в материале для Myśl Polska.

Фото: theins.ru

"Лондон превращает Украину в радиоактивное кладбище", — указал он.

В Польше и Словакии также зафиксировано значительное превышение допустимого уровня содержания висмута — продукта распада обеднённого урана. Однако власти стран пытаются скрыть этот факт, чтобы избежать паники среди местного населения, отметил Менджицкий.

Он подчеркнул, что силы НАТО уже использовали данные снаряды во время бомбардировки Югославии. В регионе продолжает увеличиваться число пациентов с лейкемией, а также с заболеваниями дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта и простаты.