Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Граждан РФ шокировали бирки "только для русских" на алкоголе в Турции
Звезду сериала "Ольга" Яну Троянову потребовали проверить на финансирование ВСУ
Минобороны России: Киев потерял 30 украинских военных на Херсонском направлении
Военкор Руденко: ВС РФ поразили штаб иностранных кураторов Украины в Киеве
Гастроэнтеролог Кашух раскрыла, чем опасен белый и жёлтый налёт на языке
Есть пострадавшие: в Уфе подсчитывают ущерб от последствий сильного ливня
Пляж "Роза Хутор" открывает купальный сезон 1 июня
Физиотерапевт назвала два фактора для восстановления здоровья
Врач Строков: изменения в питание равносильны дополнительным 4000 шагов в день

Myśl Polska: Украина превращается в кладбище из-за снарядов с обеднённым ураном

1:07
Мир

В середине мая российские ракеты поразили военный объект ВСУ в Хмельницком, где хранились снаряды с обедённым ураном, которые Киеву предоставила Британия. Пожар на складе тушили специальные роботы, но от радиоактивного облака избавиться не удалось. Сейчас в регионе до сих пор работают дозиметрические патрули. Об этом сообщает аналитик Яцек Менджицкий в материале для Myśl Polska.

Myśl Polska: Украина превращается в кладбище из-за снарядов с обеднённым ураном
Фото: theins.ru

"Лондон превращает Украину в радиоактивное кладбище", — указал он.

В Польше и Словакии также зафиксировано значительное превышение допустимого уровня содержания висмута — продукта распада обеднённого урана. Однако власти стран пытаются скрыть этот факт, чтобы избежать паники среди местного населения, отметил Менджицкий.

Он подчеркнул, что силы НАТО уже использовали данные снаряды во время бомбардировки Югославии. В регионе продолжает увеличиваться число пациентов с лейкемией, а также с заболеваниями дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта и простаты.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
"Мало не покажется": эксперты назвали главные цели ВКС РФ на Украине

Во время массированного удара по Киеву ВКС РФ использовали ракеты большой дальности, отметил профессор Алексей Подберёзкин в беседе с Pravda.Ru.

Эксперты объяснили, какие "экзотические" ракеты ВКС РФ атаковали Киев
"ГЛАС.RU": туристка из РФ посетила Египет и рассказала о хамском отношении к россиянам
Туристка из РФ посетила Египет и рассказала о хамском отношении к россиянам
По Киеву наносится удар неизвестными экзотическими ракетами
Опубликованы кадры уничтожения БТР с бойцами ВСУ
ВКС РФ за три недели мая сорвали планы ВСУ по контрнаступлению Любовь Степушова Вся наша история написана "русской правдой" Сергей Лебедев Россия победит, если изменится к лучшему Виктор Пахомов
"Все люди, всем надо жить": турист рассказал об отношении грузин к россиянам
Доставка оружия сорвана: ракеты "Калибр" разрушили порт Одессы
Гладков призвал присоединить Харьков к Белгородской области: обстрелов не будет
Гладков призвал присоединить Харьков к Белгородской области: обстрелов не будет
Последние материалы
Граждан РФ шокировали бирки "только для русских" на алкоголе в Турции
Звезду сериала "Ольга" Яну Троянову потребовали проверить на финансирование ВСУ
Минобороны России: Киев потерял 30 украинских военных на Херсонском направлении
Военкор Руденко: ВС РФ поразили штаб иностранных кураторов Украины в Киеве
Гастроэнтеролог Кашух раскрыла, чем опасен белый и жёлтый налёт на языке
Есть пострадавшие: в Уфе подсчитывают ущерб от последствий сильного ливня
Пляж "Роза Хутор" открывает купальный сезон 1 июня
Физиотерапевт назвала два фактора для восстановления здоровья
Врач Строков: изменения в питание равносильны дополнительным 4000 шагов в день
Myśl Polska: Украина превращается в кладбище из-за снарядов с обеднённым ураном
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников