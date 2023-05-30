Кедми объяснил, почему ЗРК Patriot неспособны защитить Украину от ударов ВС России

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Израильский политолог Яков Кедми объяснил, почему американские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot неспособны защитить Украину от ударов со стороны ВС России.

Фото: https://discover24.ru/2021/03/yakov-kedmi-ssha-ne-budut-voevat-s-rossiey-kitaem-i-blizhnim-vostokom/

Он указал на низкую эффективность системы Patriot, которая была подтверждена неудачами в различных военных конфликтах с 1991 года.

По словам Кедми, физические законы не позволяют американским комплексам перехватить гиперзвуковые ракеты "Кинжал", которыми был нанесен удар по второй системе Patriot в Киеве. Уничтожение американских систем свидетельствует о провале попытки Запада обеспечить надежную защиту украинского воздушного пространства от российских ударов.