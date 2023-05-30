Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Сбежавшая актриса Светлана Пермякова рассказала, как ей живётся: "Мне не стыдно"
Диетолог рассказала, кому нельзя класть в пищу специи
По всей Украине массово пропадает мобильная связь
Белый дом заявил, что США решительно не поддерживают атаки внутри России
Небензя: Россия надеется, что МАГАТЭ осудит Украину, которая могла вызвать ядерный инцидент
ОСН: политолог Журавлёв рассказал, что США избавятся от Зеленского старым проверенным способом
Зеленский рассказал, когда пройдут переговоры с Путиным
РВ: военные РФ подорвали дорогу на стыке границ Украины, Белоруссии и России
В Татарстане предотвратили экологический ущерб на десятки миллиардов рублей

Кедми объяснил, почему ЗРК Patriot неспособны защитить Украину от ударов ВС России

0:46
Мир

Израильский политолог Яков Кедми объяснил, почему американские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot неспособны защитить Украину от ударов со стороны ВС России.

Кедми объяснил, почему ЗРК Patriot неспособны защитить Украину от ударов ВС России
Фото: https://discover24.ru/2021/03/yakov-kedmi-ssha-ne-budut-voevat-s-rossiey-kitaem-i-blizhnim-vostokom/

Он указал на низкую эффективность системы Patriot, которая была подтверждена неудачами в различных военных конфликтах с 1991 года.

По словам Кедми, физические законы не позволяют американским комплексам перехватить гиперзвуковые ракеты "Кинжал", которыми был нанесен удар по второй системе Patriot в Киеве. Уничтожение американских систем свидетельствует о провале попытки Запада обеспечить надежную защиту украинского воздушного пространства от российских ударов.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
"Мало не покажется": эксперты назвали главные цели ВКС РФ на Украине

Во время массированного удара по Киеву ВКС РФ использовали ракеты большой дальности, отметил профессор Алексей Подберёзкин в беседе с Pravda.Ru.

Эксперты объяснили, какие "экзотические" ракеты ВКС РФ атаковали Киев
"ГЛАС.RU": туристка из РФ посетила Египет и рассказала о хамском отношении к россиянам
Туристка из РФ посетила Египет и рассказала о хамском отношении к россиянам
По Киеву наносится удар неизвестными экзотическими ракетами
Опубликованы кадры уничтожения БТР с бойцами ВСУ
ВКС РФ за три недели мая сорвали планы ВСУ по контрнаступлению Любовь Степушова Вся наша история написана "русской правдой" Сергей Лебедев Россия победит, если изменится к лучшему Виктор Пахомов
"Все люди, всем надо жить": турист рассказал об отношении грузин к россиянам
Доставка оружия сорвана: ракеты "Калибр" разрушили порт Одессы
"Продажная нацистская свинья!": Зеленскому пригрозили революцией из-за заявления об Эрдогане
"Продажная нацистская свинья!": Зеленскому пригрозили революцией из-за заявления об Эрдогане
Последние материалы
Кедми объяснил, почему ЗРК Patriot неспособны защитить Украину от ударов ВС России
ОСН: политолог Журавлёв рассказал, что США избавятся от Зеленского старым проверенным способом
Зеленский рассказал, когда пройдут переговоры с Путиным
РВ: военные РФ подорвали дорогу на стыке границ Украины, Белоруссии и России
В Татарстане предотвратили экологический ущерб на десятки миллиардов рублей
Авторы блога "Дотошный турист" проинформировали о трудностях при подготовке поездки в Стамбул
Россия сделала правильную ставку на Африку в противостоянии с Западом
Американцев шокировало видео из минского метро: Такого не может быть!
Военкор Руденко: в порту Одессы уничтожен средний десантный корабль ВСУ "Юрий Олефиренко"
Украинские СМИ рассказали, что в одном из районов Киева полыхает пожар
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников