Израильский политолог Яков Кедми объяснил, почему американские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot неспособны защитить Украину от ударов со стороны ВС России.
Он указал на низкую эффективность системы Patriot, которая была подтверждена неудачами в различных военных конфликтах с 1991 года.
По словам Кедми, физические законы не позволяют американским комплексам перехватить гиперзвуковые ракеты "Кинжал", которыми был нанесен удар по второй системе Patriot в Киеве. Уничтожение американских систем свидетельствует о провале попытки Запада обеспечить надежную защиту украинского воздушного пространства от российских ударов.
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Во время массированного удара по Киеву ВКС РФ использовали ракеты большой дальности, отметил профессор Алексей Подберёзкин в беседе с Pravda.Ru.