MW: Москва разрушила репутацию США — сбылось худшее пророчество о ЗРК Patriot

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Согласно сообщению издания Military Watch, уничтожение американского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot на Украине российской гиперзвуковой ракетой "Кинжал" нанесло значительный урон репутации ключевого военного актива армии США. Российские вооруженные силы утверждают, что радиолокационная станция и пять пусковых установок ЗРК Patriot были полностью уничтожены в результате этого удара.

Фото: ya.ru

Статья указывает на три основные причины, которые привели к тому, что США приняли огромный риск и отправили ЗРК Patriot на Украину. Во-первых, давление со стороны европейских союзников оказало влияние на решение Вашингтона. Во-вторых, опасения среди западных стран заключались в том, что российские ракетные атаки могут сделать украинские города непригодными для жизни, нанеся серьёзный ущерб инфраструктуре. В-третьих, Украина исчерпала запасы советских систем ПВО, таких как С-300 и "Бук".

Аналитики считают ЗРК Patriot самыми дорогостоящими военными активами, которые имеются в распоряжении Украины. Поставка этих систем поглотила значительную часть финансовых средств, выделяемых на помощь украинским военным. Уничтожение этих комплексов на Украине нанесло репутационный урон США, особенно учитывая скромный боевой опыт ЗРК Patriot и их неэффективность по сравнению с российскими ракетами.

В статье отмечается, что даже советские системы ПВО, такие как С-300, обладают большей мобильностью и широким сектором обстрела, чем американские ЗРК Patriot. Это признают даже эксперты, и поэтому ЗРК Patriot должны были защищать небо над Киевом, а не быть размещенными вблизи передовой линии.

Автор издания Military Watch утверждает, что уничтожение ЗРК Patriot на Украине с помощью гиперзвуковой ракеты "Кинжал" нанесло значительный урон репутации США и их ключевому военному активу. Это подчеркивает проблемы в эффективности и защите ЗРК Patriot, особенно в сравнении с более продвинутыми системами ПВО, такими как С-300.