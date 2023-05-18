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МК: Хатылев проинформировал о разрушении ЗРК Patriot после удара ВС России ракетой "Кинжал"

3:11
Мир

Событие, связанное с уничтожением американского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot гиперзвуковой ракетой "Кинжал", продолжает оставаться в центре внимания мировых СМИ. На фоне этого события, китайское издание Sohu отмечает, что одним ударом "Кинжала" были повреждены пять пусковых установок ЗРК Patriot и радиолокационная станция (РЛС), что нанесло удар по планам президента Зеленского.

МК: Хатылев проинформировал о разрушении ЗРК Patriot после удара ВС России ракетой "Кинжал"
Фото: armenianreport.com

Чтобы разобраться в ситуации, корреспонденты "МК" обратились к экс-начальнику зенитных ракетных войск, полковнику в запасе Сергею Хатылеву. Он раскрыл некоторые важные аспекты противовоздушного боя и объяснил причины повреждения ЗРК Patriot одной ракетой "Кинжал".

По мнению эксперта, планы президента Владимира Зеленского включали размещение ЗРК Patriot вблизи границы с Россией. Этот комплекс имеет максимальную дальность поражения на средних и больших высотах до 150 километров, что подразумевало возможность его применения над территорией России. Зеленский, вероятно, предполагал, что авиация РФ не смогла бы действовать на расстоянии до 150 километров от нашей границы, что создало бы серьёзные трудности для нас.

Хатылев указывает на уязвимость ЗРК Patriot, которая заключается в их месте размещения. На фотографиях было видно, что комплекс стоял на открытой площадке без инженерного оборудования и сооружений, обеспечивающих защиту от осколков и подрыва боеприпасов. Пусковые установки, радиолокационная станция и трубопроводы с гидравликой проходили на открытых площадках без должной защиты.

Когда гиперзвуковая ракета, такая как "Кинжал", попадает в такую уязвимую зону, осколки от взрыва разлетаются на большое расстояние, повреждая кабели, трубопроводы и другие элементы. Повреждения распространяются на антенное полотно с фазовращателями, которые являются дорогостоящими компонентами ЗРК Patriot. Кроме того, под действием ударной волны "Кинжала" также происходит разрушение и возгорание ракет ЗРК Patriot, которые находятся неподалеку. Это создаёт неприемлемые повреждения и делает их непригодными для эксплуатации.

Полковник Хатылев отмечает, что восстановление таких повреждённых деталей практически невозможно, и в таких случаях легче и дешевле создать новый комплекс. Таким образом, повреждения, вызванные атакой "Кинжала", делают ЗРК Patriot неработоспособными и требующими замены комплекса в целом.

Произошедшее уничтожение ЗРК Patriot гиперзвуковой ракетой "Кинжал" было вызвано отсутствием инженерного оборудования и сооружений на позиции комплекса, а также его кучным размещением. Осколки от взрыва "Кинжала" повредили не только пусковые установки и радиолокационную станцию, но и сами ракеты ЗРК Patriot, причинив им серьёзные повреждения.

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Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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