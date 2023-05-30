В одном из районов Киева зафиксирован пожар, пишут украинские СМИ. ОБ этом пишет издание "Клименко тайм", не уточняя, чем вызвано возгорание.
"Пожар в Киеве", — кратко говорится в Telegram-канале издания.
Новость о пожаре в украинской столице появилась и у интернет-издания "Страна", которое рассказало о высоком столбе дыма, который поднимается в Оболонском районе Киева. О причинах пожара журналисты также не сообщили.
Ранее в МИД РФ заявили, что Россия оставляет за собой право максимально жёстко ответить на атаку украинских беспилотников, которая произошла 30 мая в Москве и Подмосковье. В ведомстве отметили, что таким образом Киев старался посеять панику среди населения.
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Во время массированного удара по Киеву ВКС РФ использовали ракеты большой дальности, отметил профессор Алексей Подберёзкин в беседе с Pravda.Ru.