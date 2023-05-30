В социальных сетей США завирусилось видео из метро Минска. Американцы не поверили, что в столице Белоруссии так проходят поездки в метрополитене, сообщает EADaily.
Кадры, где граждане Белоруссии едут в метро, за короткое время набрали миллионы просмотров и тысячи комментариев шокированных жителей США.
Американцам показалось невероятным то, что в минском метро настолько всё чинно и благородно: нет драк, попрошаек, трансгендеров, мигрантов, бродяг, наркоманов и никто не справляет нужду в вагоне. Жители США заподозрили, что видео является постановочным, так как пассажиры напомнили им персонажей NPC (массовка из видеоигр).
"Такого не может быть!" — комментировали кадры интернет-пользователи.
Метрополитен Минска сравнили с подземками Японии, Великобритании, Австралии. Схожесть нашли лишь жители Индии и Южной Кореи.
В США метро является неспокойным местом, где часто случаются разные неприятные инциденты.
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