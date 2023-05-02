В Москве на станции "ВДНХ" мужчина спрыгнул на рельсы, чтобы покурить

0:31 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Сегодня, 2 мая, в Москве на станции "ВДНХ" Московского метрополитена произошло ЧП.

Об этом сообщает Telegram-канал "Москва сейчас".

Мужчина утром спрыгнул на рельсы. Как позже 31-летний уроженец Пермского края сообщил сотрудникам правоохранительных органов, он спрыгнул вниз "чтобы покурить". После срабатывания сигнализации в тоннеле его задержали.

"Любителя табака арестовали на семь дней", — отмечает портал.

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Мужчина спрыгнул на рельсы на станции "ВДНХ"