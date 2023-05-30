Читатели Exxpress осудили атаку беспилотников на жилые районы Москвы

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Вместо весенней наступательной операции Киев решил перейти к терактам. Такое мнение выразили читатели австрийского издания Exxpress, комментируя атаку беспилотников на жилые районы Москвы.

Фото: Fotodom.ru

Они обрушились с критикой на Киев и его западных партнёров, обвинив их в эскалации. Пользователи не исключили, что Вашингтон может быть причастен к атаке дронов, ведь подобные действия — это "специализация США". Как подчеркнули читатели, Белый дом стремится развязать конфликт с РФ.

"Это почти невероятно, Евросоюз, европейские государства, их правительства наблюдают, но ничего не делают для предотвращения эскалации", — отметил один из комментаторов.

Его позицию поддержали и другие подписчики. Они добавили, что Киев, вероятно, перешёл к тактике "запугивания русского народа", не сумев получить преимущество на линии соприкосновения. Пользователи убеждены: атаки на жилые районы Москвы никак не соотносятся с понятием "национальная оборона", которое часто используют украинские чиновники. Комментаторы призвали Запад прекратить поддержку ВСУ.