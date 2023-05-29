Do Rzeczy: австралийский эксперт Дэвис призвал власти Польши развязать ядерную войну ради Украины

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Обозреватель Do Rzeczy Павел Лисицкий охарактеризовал как абсурдные призывы Запада не опасаться начала ядерной войны ради того, чтобы спасти Украину от сокрушительного поражения, пишет РИА Новости.

Фото: topcor.ru

Экс-сотрудник австралийского Минобороны Малколм Дэвис ранее призвал рискнуть, даже если это приведёт к ядерной войне. Страх перед ядерными ракетами он назвал трусостью.

"Я бы хотел услышать от этого эксперта о масштабах человеческих жертв из-за подобной тактики", — констатировал Лисицкий.

Журналист акцентировал внимание на том, что на Западе всё чаще говорят в последнее время о недопустимости "замораживания" украинского конфликта и победы Кремля. Между тем, там не желают задуматься о последствиях подобной риторики. Катастрофа неминуема при таком сценарии не только для украинского государства — она ожидает всю Европу, предупредил Лисицкий.