Россия нанесла массированный удар по Киеву, используя баллистические и гиперзвуковые ракеты. Начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины, генерал-майор Кирилл Буданов прокомментировал атаку и подчеркнул, что в скором времени ВСУ ответят на обстрелы Киева.
"Все те, кто пытался нас запугать, мечтая, что это принесёт какой-то эффект, вы очень скоро об этом пожалеете. Наш ответ не заставит себя ждать. Ждите, скоро все всё увидят", — заявил он.
Военный эксперт Юрий Подоляка допустил, что ВС РФ начали "выковыривать" кого-то из подземельных бункеров Киева.
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