Жители Киева пожаловались на то, что ночью ощутили мощные подземные толчки. Однако мэр Виталий Кличко объяснил, что эти вибрации происходили из-за транспортировки западного оружия на фронт.
Военный журналист Юрий Подоляка прокомментировал абсурдное заявление украинского чиновника и подчеркнул, что такой шум мог вызвать только взрыв этого оружия на дороге. Если так пойдёт и дальше, то в скором времени Кличко объявит, что "Кинжал" — это оружие Владимира Зеленского, иронично отметил аналитик.
"А если без шуток, то похоже, что прошлой ночью наши пытались кого-то "выковырять" из-под земли. Отсюда и "толчки", — подчеркнул Подоляка в своём Telegram-канале.
Ранее стало известно, что руководство киевского режима скрывается в безопасных убежищах, которые сохранились ещё со времён СССР.
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