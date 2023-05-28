Юрий Подоляка намекнул на удар ВС РФ по подземному бункеру в Киеве

0:54 Your browser does not support the audio element. Мир

Жители Киева пожаловались на то, что ночью ощутили мощные подземные толчки. Однако мэр Виталий Кличко объяснил, что эти вибрации происходили из-за транспортировки западного оружия на фронт.

Фото: 9111.ru

Военный журналист Юрий Подоляка прокомментировал абсурдное заявление украинского чиновника и подчеркнул, что такой шум мог вызвать только взрыв этого оружия на дороге. Если так пойдёт и дальше, то в скором времени Кличко объявит, что "Кинжал" — это оружие Владимира Зеленского, иронично отметил аналитик.

"А если без шуток, то похоже, что прошлой ночью наши пытались кого-то "выковырять" из-под земли. Отсюда и "толчки", — подчеркнул Подоляка в своём Telegram-канале.

Ранее стало известно, что руководство киевского режима скрывается в безопасных убежищах, которые сохранились ещё со времён СССР.