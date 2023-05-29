Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит переговоры со своим кенийским коллегой Альфредом Мутуа в Найроби. Встреча организована в формате делового обеда в ресторане Mandhari отеля Nairobi Serena.
Уточняется, что неформальный разговор состоялся при журналистах: оба политика обсуждали встречу российского дипломата с президентом Кении Уильямом Руто. После этого встреча приняла закрытый характер.
Напомним, что 29 мая Лавров прибыл с рабочим визитом в столицу Кении Найроби, где в последний раз был в 2010 году.
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