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Замглавы МИД России Грушко: Турция сыграла позитивную роль в зерновой сделке

0:46
Мир

Александр Грушко, замглавы российского МИД, прокомментировал участие Турции в зерновой сделке, сказав, что государство имеет положительное влияние на развитие черноморской инициативы.

Замглавы МИД России Грушко: Турция сыграла позитивную роль в зерновой сделке
Фото: Коммерсант.ру

"Турция сыграла свою позитивную роль в зерновой сделке".

Отмечается, что страны, которые вводят антироссийские санкции, должны устранить препятствия для выхода российского продовольствия на глобальные рынки.

Ранее сообщалось, что российская часть зерновой сделки фактически не выполняется, так как, по словам постоянного представителя России при ООН Василия Небензя, Запад недоговаривает информацию, заявляя об отсутствии разрешения на экспорт продовольствия и удобрений.

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Автор Александра Князькина
Александра Князькина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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