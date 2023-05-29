Александр Грушко, замглавы российского МИД, прокомментировал участие Турции в зерновой сделке, сказав, что государство имеет положительное влияние на развитие черноморской инициативы.
"Турция сыграла свою позитивную роль в зерновой сделке".
Отмечается, что страны, которые вводят антироссийские санкции, должны устранить препятствия для выхода российского продовольствия на глобальные рынки.
Ранее сообщалось, что российская часть зерновой сделки фактически не выполняется, так как, по словам постоянного представителя России при ООН Василия Небензя, Запад недоговаривает информацию, заявляя об отсутствии разрешения на экспорт продовольствия и удобрений.
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