Боевики ВСУ несут потери на Артёмовско-Соледарском направлении

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В ходе боевых действий, сместившихся за пределы Артёмовска, боевики ВСУ настойчиво предпринимают попытки сдержать наступление российской армии. Враг продолжает наносить мощные артудары по объектам жилой инфраструктуры.

Фото: https://t.me/c/1674068659/46998

Минувшей ночью разведка ВДВ РФ засекла пехоту укронацистов. Артиллерия ВС РФ успешно поразила цели, перемещение боевиков было пресечено. Они вынуждены были отступить. По предварительной информации, ВСУ потеряли до 50 человек ранеными и убитыми, пишет военкор Лисицын.

Войска ВС РФ ведут интенсивные бои за Артёмовском. Армия России пытается контратаковать в западном направлении от населённого пункта Клещеевка, где находятся позиции киевского режима.