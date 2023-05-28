В ходе боевых действий, сместившихся за пределы Артёмовска, боевики ВСУ настойчиво предпринимают попытки сдержать наступление российской армии. Враг продолжает наносить мощные артудары по объектам жилой инфраструктуры.
Минувшей ночью разведка ВДВ РФ засекла пехоту укронацистов. Артиллерия ВС РФ успешно поразила цели, перемещение боевиков было пресечено. Они вынуждены были отступить. По предварительной информации, ВСУ потеряли до 50 человек ранеными и убитыми, пишет военкор Лисицын.
Войска ВС РФ ведут интенсивные бои за Артёмовском. Армия России пытается контратаковать в западном направлении от населённого пункта Клещеевка, где находятся позиции киевского режима.
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