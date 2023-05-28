В воскресенье, 28 мая, российские военкоры информируют о том, что бои у Артёмовска не прекращаются, однако, сегодня они сместились уже за городскую застройку, пишет телеграм-канал "ЧП ДОНЕЦК Z".
Боевики ВСУ продолжают наносить массированные удары по городу. Бойцы российской армии атакуют в свою очередь под прикрытием кварталов.
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Ростовские правоохранители проверяют информацию 39 дезертирах из отряда "Шторм Z", расквартированного в Лисичанске Луганской Народной Республики.