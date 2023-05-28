Боевые действия у Артёмовска сместились за городскую застройку

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В воскресенье, 28 мая, российские военкоры информируют о том, что бои у Артёмовска не прекращаются, однако, сегодня они сместились уже за городскую застройку, пишет телеграм-канал "ЧП ДОНЕЦК Z".

Фото: rusvesna.su

Боевики ВСУ продолжают наносить массированные удары по городу. Бойцы российской армии атакуют в свою очередь под прикрытием кварталов.