Военкор Поддубный рассказал о подготовке диверсанток в "Украинской женской гвардии"

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Подготовку диверсанток для ВСУ осуществляет так называемая "Украинская женская гвардия", которую создала ещё в 2014 году активистка Елена Билецкая. Военкор Евгений Поддубный сообщил, что не так давно она дала интервью одному из западных СМИ.

По словам Билецкой, за время вооружённого конфликта на территории Украины обучение проведению диверсий, а также физическому устранению людей "элементарными подручными средствами" прошли в сформированной ею организации не менее 60 тысяч украинок.

Курсанток "Украинской женской гвардии" учат убивать граждан России исключительно канцелярскими принадлежностями. Подавляющее большинство женщин также умеют вести слежку, резюмировал Поддубный.