Боевики ВСУ продолжают обстреливать Шебекино в Белгородской области

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Киевский режим продолжает обстреливать расположенный в Белгородской области город Шебекино. По информации местных жителей, в центре прогремела только что очередная серия мощнейших взрывов. Над местами "прилётов" украинских снарядов поднимаются столбы густого чёрного дыма.

Фото: vk.com/gladkov_vv

Телеграм-канал "ДОНЕЦК Z" сообщает, что ледовая арена Шебекино была атакована из РСЗО "Град". Взрывная волна выбила стёкла, а осколки ракет повредили фасад здания. Въезд в Шебекино в настоящее время перекрыт.