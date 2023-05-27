Киевский режим продолжает обстреливать расположенный в Белгородской области город Шебекино. По информации местных жителей, в центре прогремела только что очередная серия мощнейших взрывов. Над местами "прилётов" украинских снарядов поднимаются столбы густого чёрного дыма.
Телеграм-канал "ДОНЕЦК Z" сообщает, что ледовая арена Шебекино была атакована из РСЗО "Град". Взрывная волна выбила стёкла, а осколки ракет повредили фасад здания. Въезд в Шебекино в настоящее время перекрыт.
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